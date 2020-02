Lezioni telematiche per uno studente in quarantena a Bari per limitare il possibile contagio da coronavirus: a organizzarle i suoi compagni.

Uno studente di Bari recentemente recatosi a Milano si trova in quarantena per 14 giorni per evitare di diffondere un’eventuale infezione da coronavirus a chi lo circonda. Non potendo quindi seguire frontalmente quanto fatto a scuola, la sua classe ha organizzato per lui delle lezioni in videochiamata.

Coronavirus Bari: studente in quarantena

Il giovane, frequentante del liceo scientifico Salvemini del capoluogo pugliese, era stato in Lombardia per le preselezioni dell’Università Bocconi. Il medico di famiglia gli ha dunque consigliato di stare in auto isolamento per due settimane anche se non vi è prova del fatto che abbia contratto l’infezione che nella regione ha superato i 300 contagi.

Una modalità precauzionale, che però gli avrebbe fatto perdere moltissime lezioni scolastiche a pochi mesi dalla maturità.

Così i suoi compagni si sono organizzati e hanno posizionato il telefono sul primo banco, quello più vicino all’insegnante, hanno attivato la chat di Whatsapp e fatto partire la videochiamata.

Gli amici e hanno infatti spiegato che in quinta è difficile recuperare spiegazioni perse e così hanno trovato un modo semplice ma efficace di aiutarlo. Un gesto molto apprezzato dalla preside dell’Istituto, Tina Gesmundo. Quest’ultima si è così espressa: “I ragazzi sono stati eccezionali e mi hanno aiutata ad affrontare l’assenza di direttive chiare senza perdere neppure un minuto“.

Nella Regione Puglia, stando ai dati di giovedì 27 febbraio 2020, si è registrato soltanto un caso di coronavirus. Si tratta a quanto si apprende di un soggetto che si era recato a Codogno, focolaio dell’epidemia.