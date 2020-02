All'allarme Coronavirus risponde il medico guarito dopo il contagio a Codogno e rassicura: "Il virus è come un'influenza, ammalarsi non è facile".

Aumentano i casi in Italia: sono 456 le persone contagiate, 131 in più in un solo giorno. Ma di fronte alla paura dilagante e alla psicosi Coronavirus che allerta gran parte della popolazione, Edmondo Vetrugno, il medico guarito, rassicura: “È come un’influenza e ammalarsi non è facile”.



Coronavirus, le parole del medico guarito

A calmare dal panico generale ormai diffuso in tutto il Paese, dalla paura che ha spinto in molti a fare razzie nei supermercati e nelle farmacie, ci ha pensato un medico che lavora presso l’Unità operativa di Medicina interna a Piacenza, a “meno di 15 chilometri dal paese focolaio d’infezione: Codogno”. Edmondo Vetrugno è un medio salentino, che con la moglie lavora all’ospedale di Piacenza. In quella stessa struttura era arrivata una donna positiva al Coronavirus.

Anche lui è risultato infetto, ma probabilmente era stato contagiato a Codogno.

Ora sta bene ed è praticamente guarito. Lui stesso ha rassicurato: “Sto bene, ho superato la malattia con pochissimi sintomi. Ora sono a casa in quarantena“. Poi il consiglio: “Quindi: niente panico!“. E ancora: “Sottoponetevi ai tamponi, soltanto se ci sono sintomi”.





Sulla malattia, da esperto nel settore, ha dichiarato: “Si comporta esattamente come la banale influenza e nella stragrande maggioranza dei casi è paucisintomatica“. Inoltre, il contagio “non è così semplice per fortuna, “tanto che tutti i colleghi e gli amici (compresi mia moglie e mio figlio) venuti a contatto con me non hanno a distanza di cinque giorni sviluppato sintomi”. Quindi, sperando di calmare gli animi agitati di molti, ha aggiunto: “Pensate che io ho anche starnutito più volte nello studio in cui lavoro a stretto contatti con i miei colleghi”.