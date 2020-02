Sarebbe un uomo che ha viaggiato a Milano negli ultimi tempi il terzo caso positivo di Coronavirus in Campania, registrato vicino a Napoli.

Il Covis-19 ha raggiunto anche il Sud Italia: dopo il primo caso registrato a Palermo (una turista bergamasca positiva ai test), arriva anche il terzo caso in Campania. Si tratta di un uomo residente nel quartiere di San Carlo all’Arena, vicino a Napoli, che avrebbe contratto il coronavirus a Milano. Nei giorni scorsi, inoltre, erano stati effettuati diversi tamponi sospetti (tra i quali i casi di due donne), ma in seguito erano risultati negativi.

Coronavirus a Napoli

Un uomo napoletano di 45 anni residente nel quartiere di San Carlo all’Arena, vicino a Napoli, è risultato positivo ai test per coronavirus. Sarebbe il terzo caso della Campania, venuto in contatto con alcune persone di Milano. Il paziente non presentava sintomi, anche a lui il risultato è stato comunicato a casa.

In via puramente precauzionale, le scuole di Napoli resteranno chiuse.





Il primo caso era una ragazza di 26 anni ucraina proveniente da Cremona, dove lavora e risiede. Si era concessa qualche giorno di relax a Montano Antilla, dove ha presentato la positività al Covid-19- Si trova attualmente ricoverata all’ospedale San Luca di Vallo della Lucania, nella provincia di Salerno. “Da qualche giorno nella frazione di Abatemarco è arrivata una ragazza che risiede in Lombardia – scriveva il primo cittadino di Montano Antilla, Luciano Trivelli -. Peraltro in un’area che non e’ stata definita ‘rossa’, per trascorrere qui un periodo di ferie. Da qualche giorno manifestava una sintomatologia caratterizzata da febbre anche alta, ragione per la quale ieri sera la ragazza accompagnata dai genitori e’ andata in ospedale”.

“La ragazza è in isolamento ed è costantemente monitorata”, aveva assicurato il sindaco.