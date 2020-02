Ritrovato morto Giovanni Montesano, giovane di Matera. I familiari avevano fatto appello anche a "Chi l'ha visto".

Scomparso da cinque giorni a Matera, Giovanni Montesano è stato trovato morto. Il corpo del giovane giaceva senza vita nella zona del torrente Gravina, è stato individuato dai Vigili del Fuoco in elicottero.

Giovanni Montesano, morto a 30anni

Parzialmente immerso nell’acqua, il povero Giovanni si trovava in fondo alla profonda gravina della Madonna dell’Idris, una zona impervia nelle vicinante dei Sassi di Matera. Negli scorsi giorni le ricerche non avevano portato a nulla di fatto, nonostante l’impegno delle Forze dell’Ordine e di numerosi volontari.

Mancava da casa dalle 18 di sabato 22 febbraio 2020, lo studente di Matera. Non vedendolo rientrare, i familiari avevano sporto denuncia alle autorità e persino il programma televisivo Chi l’ha visto aveva mandato in onda un appello per ritrovarlo.





Conosceva la zona a Matera

Giovanni Montesano, secondo quanto dice la famiglia, conosceva molto bene le zone in cui è stato ritrovato morto.

Non si sa ancora con quale sia stata la dinamica né cosa potrebbe averlo ucciso, ma si può ipotizzare che sia stato un incidente.

Il 30enne era solito passeggiare nella zona dei Sassi di Matera. Il giorno in cui è scomparso aveva portato con sé il cellulare, per questo si potrebbe escludere un gesto volontario.

Sono diverse le persone che scompaiono ogni giorno, senza lasciare traccia. È successo anche a Cagliari, dove il 16enne Luca Loddo non si trova dal 6 gennaio 2020, ma a volte ci sono dei lieto fine. In provincia di Milano è stato ritrovato Antonio Bruno, 61enne scomparso domenica 12 gennaio.