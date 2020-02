Bimbo abbandonato a Roma: fermata la madre in fuga per la Germania

Un bimbo di un anno è stata abbandonato a Roma: la madre incappucciata è scappata verso al Germania, ma è stata arrestata a Bologna.

Nel pomeriggio di giovedì 27 febbraio aveva abbandonato il suo bimbo di un anno nel passeggino vicino alla stazione di Roma. La madre, incappucciata e con un giubbotto scuro, è stata rintracciata a Bologna e fermata dalla Polfer: stava dirigendosi in Germania. Da quanto si apprende, infatti, la donna era salita su un treno a Roma Termini e stava raggiungendo Monaco di Baviera. La polizia l’ha arrestata.





Bimbo abbandonato a Roma

L’allarme era scattato intorno alle ore 17:20 di giovedì 27 febbraio: una donna incappucciata aveva abbandonato un bimbo nel passeggino a Roma. Il piccolo di appena un anno, lasciato solo in via Principe Amedeo, nel quartiere Esquilino della Capitale, aveva una coperta. Dalle telecamere, inoltre, si vedeva una donna con cappotto e pantaloni scuri, e con un paio di scarpe bianche fuggire con un altro bambino.

La Polizia, dunque, si è attivata subito per rintracciare la donna che è stata poi fermata la mattina seguente a Bologna. La donna aveva preso un treno da Roma Termini per raggiungere Monaco di Baviera. La Polfer, però, ha provveduto all’arresto.

Il piccolo lasciato in strada, invece, era stato subito soccorso da alcuni uomini della Polizia che si sono presi cura di lui: non appena ritrovato stava dormendo. Per escludere ogni dubbio, inoltre, è stato affidato alle cure dei medici del Bambino Gesù di Roma. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Ferroviaria e la Polizia Scientifica. Il bimbo sta bene e risponde agli stimoli: non ha subito alcuna conseguenza.