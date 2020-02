Coronavirus in Lombardia, l’allarme: “Ospedali in tilt con la diffusione”

Di fronte all'aumento del numero di contagi in Lombardia, la Regione lancia l'allarme temendo che gli ospedali possano andare in tilt.

Regione Lombardia, dopo aver sottolineato che il numero di persone che un infetto contagia è pari a 2,5, ha lanciato un allarme relativo alla capienza degli ospedali. Se la diffusione dovesse infatti essere massiccia, le strutture “andranno in grave crisi non solo per i ricoveri da coronavirus ma per tutti i pazienti”. In terapia intensiva i posti sono infatti limitati tanto che l’ospedale di Lodi è stato costretto a spostare alcune persone in altri nosocomi.