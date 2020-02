Buone notizie per Niccolò, il 17enne tornato da Wuhan e risultato negativo al Coronavirus: sarà presto dimesso dallo Spallanzani.

Niccolò, lo studente di 17 anni tornato da Wuhan, zona di maggiore diffusione del Coronavirus, verrà dimesso nella giornata di sabato 29 febbraio. Il giovane era risultato sin da subito negativo a tutti i test del caso. Tuttavia è stato preferibile tenerlo in isolamento per qualche giorno. Ora la quarantena è terminata e il ragazzo potrà tornare a casa. Era rimasto bloccato a Wuhan a causa di una febbre per diversi giorni. Al suo rientro in Italia, è stato portato subito alla Spallanzani. “I miei genitori stanno arrivando a Roma. Sono felice. Non vedo l’ora di riabbracciarli” avrebbe dichiarato l’adolescente ai medici.

Coronavirus, Niccolò verrà dimesso

“Nella giornata di domani 29 febbraio, il giovane italiano rientrato dalla città di Wuhan il 15 febbraio con un trasporto dell’Aereonautica militare Italiana, sarà dimesso dal nostro istituto dopo aver completato il necessario periodo di quarantena“.

Lo ha dichiarato l’Istituto di malattie Lazzaro Spallanzani nel nuovo bollettino medico del 28 febbraio. “L’istituto – continua il bollettino – è felice di poter condividere questa gioia con la famiglia del ragazzo ed i suoi amici”.





L’ospedale per il momento ha valutato 180 i pazienti. 136 sono risultati negativi al test e dimessi. Quarantaquattro sono tutt’ora ricoverati. Migliorate anche le condizioni dei due turisti cinesi che, sulla via della guarigione, verranno dimessi a breve. La coppia è ricoverata allo Spallanzani dallo scorso 29 gennaio.

Francesco Vaia, direttore sanitario dell’ospedale Spallanzani, si è dimostrato soddisfatto. “Tre guariti su tre è un successo che come italiani dobbiamo rivendicare, anche come sistema sanitario”, ha dichiarato.

Buone notizie dall’Istituto Spallanzani. Domani Niccolò, il ragazzo tornato da #Wuhan il 15 Febbraio domani sarà dimesso.

I genitori sono stati accolti dal personale dell’istituto e dall’assessore alla sanità della @RegioneLazio, Alessio D’Amato #SaluteLazio #covid19 #Coronavirus pic.twitter.com/D44BZy3GLt — Salute Lazio (@SaluteLazio) February 28, 2020

Le parole dei genitori

“Niccolò sta benissimo, siamo felicissimi di poterlo riabbracciare” hanno dichiarato i genitori, durante l’incontro con la stampa e con i medici dello Spallanzani.

Comprensibilmente il ragazzo “non vede l’ora di uscire” ma “non l’abbiamo mai sentito scoraggiato, è stato sempre forte e non si è mai perso d’animo. Non abbiamo mai avuto paura che fosse contagiato, tutte le precauzioni le ha sempre prese, è stato attento. Ha detto che tornerà sicuramente in Cina“.

Prima però lo aspetta il rientro a casa, tanto riposo e “il ritorno alla vita normale. C’è la scuola che lo aspetta. Quando sarà possibile, gli faremo una festa. Non mi ha chiesto piatti speciali per il suo rientro a casa o coccole, qua è stato coccolato all’inverosimile, è diventato il figlio di tutti e non gli è mancato nulla“.