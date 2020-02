Parole ambivalenti quelle di Ilaria Capua: "Il coronavirus è uscito dalla giungla". Non conoscendo la malattia, però, occorre restare cauti.

Dopo aver più volte ribadito che il coronavirus non deve portare ad allarmismi, Ilaria Capua interviene a PiazzaPulita. “Quando non si conosce il nemico, bisogna essere cauti“, ha precisato Capua. “Questo virus è uscito dalla giungla“, ha poi aggiunto la virologa. “Si è ritrovato di fronte una prateria di semafori verdi. Essendo sconosciuto alla popolazione umana galoppa”. Inoltre, Capua ha voluto aggiungere che “arriverà l’immunità di gregge e quindi i semafori rossi”.

Ilaria Capua: “Coronavirus dalla giungla”

A quel punto, infatti, “il virus smetted i galoppare perché non ha più prateria davanti”.





Riguardo agli interventi attuati dalle istituzioni per arginare il cornavirus, Capua non vuole esprimere alcun giudizio: “Non è il mio stile”. “In questi casi”, però, “quando il nemico non si conosce bisogna essere cauti”. Infine, riprendendo un detto comune (“prevenire è meglio che curare”), afferma: “Le misure di contenimento di fronte a un virus di cui non si conosce nulla” sono incerte. “Il virus è entrato con più persone – ha specificato Capua -. Due terzi delle infezioni in Cina erano asintomatiche”.