Incidente a Bergamo, scontro tra un’auto e una moto: muore 17enne

Grave incidente ad Albano Sant'Alessandro, in provincia di Bergamo: un'auto e una motocicletta si sono scontrati.

Aveva 17 anni il motociclista che ha perso la vita in un grave incidente in provincia di Bergamo. L’automobilista che si è scontrato con il centauro, invece, avrebbe riportato alcune ferite, ma non si conoscono le sue condizioni di salute. Il sinistro si è verificato ad Albano Sant’Alessandro nel pomeriggio di giovedì 27 febbraio. Da quanto si apprende, il ragazzino minorenne sarebbe morto sul colpo mentre l’autista della vettura, un uomo di 52 anni, è rimasto ferito.





Tragedia intorno alle ore 18:30 di giovedì 27 febbraio: un ragazzo di 17 anni ha perso al vita in sella alla sua moto. Nel tragico incidente avvenuto in via Tonale, nei pressi del supermercato Eurospin di Albano Sant’Alessandro (Bergamo), è rimasta coinvolta anche una vettura.

Non è chiara la dinamica di quanto accaduto, ma da quanto si apprende dai quotidiani locali, i due mezzi si sarebbero scontrati. L’uomo alla guida dell’auto, che ha 52 anni, è rimasto ferito: ignote le sue condizioni. Per il giovane minorenne della zona, invece, ogni tentativo di salvataggio da parte dei medici e dei soccorritori giunti sul posto si è rivelato vano. Il 17enne è morto sul colpo dopo un volo di circa 10 metri. Anche i vigili del fuoco e i carabinieri si sono recati sul posto per effettuare i rilievi e sgomberare la strada dai mezzi.

La vittima, della quale non sono state rese note le generalità, era residente a San Paolo D’Argon. Il ragazzo, inoltre, stava viaggiando sulla sua moto in direzione del suo paese.

Secondo le prime ricostruzioni, il mezzo si è scontrato contro un furgone che procedeva nella direzione opposta. Il 17enne si è scontrato contro la fiancata destra del mezzo ed è caduto. Ferito invece il 52enne alla guida del furgone.