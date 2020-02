Grave lutto familiare per Romano Prodi. È morto in un incidente stradale il pronipote 18enne Matteo, travolto da un'automobile a Bologna.

Grave lutto per la famiglia dell’ex presidente del consiglio Romano Prodi. Nella giornata del 28 febbraio è infatti morto in un incidente stradale il pronipote 18enne Matteo, travolto da un’automobile giovedì 27 mentre andava in bicicletta nella città di Bologna. Il giovane, deceduto all’ospedale Maggiore del capoluogo emiliano a causa delle gravi ferite riportate, era il maggiore di sei fratelli e frequentava la quinta superiore presso il liceo scientifico Enrico Fermi di Bologna.

Matteo Prodi era iscritto all’Azione Cattolica nonché frequentatore della parrocchia di Sant’Anna, il cui parroco don mario Fini ha voluto ricordare il giovane con le seguenti parole: “Un ragazzo gioioso e al tempo steso mite, che sapeva stare con tutti”.