Versa in condizioni gravissime il bimbo di due anni che è caduto dalla finestra in provincia di Cremona: ha fatto un volo di diversi metri.

Un bimbo cade dalla finestra a Pieve San Giacomo in provincia di Cremona e viene ricoverato in gravissime condizioni nel reparto di Terapia Intensiva. Si trova all’ospedale Giovanni XXIII il piccolo che avrebbe fatto un volo di diversi metri. La prognosi è riservata. A trasferire in ospedale il bimbo sono stati i genitori, molto preoccupati per quanto accaduto.





Tragedia a Pieve San Giacomo, vicino a Cremona, dove un bimbo cade dalla finestra del primo piano e compie un volo di diversi metri. Sarebbe ricoverato in prognosi riservata all’ospedale Giovanni XXIII nel reparto di Terapia Intensiva. Le sue condizioni sono molto gravi. Il dramma si è verificato nel tardo pomeriggio di venerdì 28 febbraio davanti agli occhi dei genitori. Secondo le primissime ricostruzioni, ancora in fase di accertamento, il bimbo si sarebbe sporto troppo utilizzando una sedia appostata vicino al davanzale.

Nel frattempo, inoltre, la mamma si trovava in un’altra stanza e il papà era al lavoro. In pochi secondi il piccolo avrebbe perso l’equilibrio andando a precipitare nel vuoto per diversi metri. Una donna che si trovava alla finestra avrebbe lanciato l’allarme vedendo il picco precipitare nel cortile dell’abitazione dove viveva, a Pieve San Giacomo. La donna, colta da malore, sarebbe riuscita a chiamare i carabinieri.

Sul posto sono quindi intervenuti i mezzi di soccorso: ambulanza, carabinieri e polizia. Si è reso necessario anche ‘intervento di un’eliambulanza che potesse trasferire in tempi rapidi il piccolo in ospedale. Le indagini dei carabinieri sono volte ad accertare quanto accaduto, le cause e la dinamica dell’incidente.