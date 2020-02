Alcuni studenti di Vibo hanno deciso di creare il gel igienizzante da distribuire gratis alle persone: a causa del coronavirus c'è carenza

Il diffondersi dell’epidemia di coronavirus ha svuotato i negozi di gel igienizzante: gli studenti di Vibo Valentia lo hanno ricreato in laboratorio. Si tratta di un gruppo di chimici che, insieme ai professori, sono riusciti a confezionare un gran numero di bottigliette da distribuire gratuitamente alla popolazione. Oltre a questa iniziativa, sono moltissime le farmacie che hanno messo a disposizione mascherine e disinfettanti, i cui prezzi stanno salendo alle stelle.

Coronavirus, studenti creano gel igienizzante

I prezzi di disinfettanti e di mascherine solo aumentati vertiginosamente e i prodotti sono introvabili. Per arginare il problema, scoppiato a causa dell’epidemia di coronavirus, alcuni studenti di Vibo Valentia con l’aiuto dei professori hanno ricreato in laboratorio il gel igienizzante. Si tratta di ragazzi dell’Istituto tecnico industriale e dell’Istituto tecnico per Geometri che doneranno gratuitamente i prodotti agli istituti scolastici e pubblici della città.

“I due istituti vibonesi – ha spiegato la dirigente scolastica Maria Gramendola – hanno adottato l’ approccio didattico del service learning, ovvero l’apprendimento servizio.

Questa è l’occasione con cui gli alunni apprendono “servendo” la comunità territoriale”.





Le altre iniziative

Anche in provincia di Lecce, un farmacista ha richiesto l’autorizzazione al sindaco per installare nelle scuole, nell’ufficio postale, nel centro anziani e nella sede municipale e alcuni termometri digitali per rilevare le temperature dei distributori di amuchina.

In provincia di Catanzaro, invece, una farmacia distribuisce gratuitamente la soluzione disinfettante ai suoi clienti. “L’emergenza Covid19 spaventa, ma non deve farci perdere la calma – scrive la farmacia sulla pagina Facebook -. In questi momenti difficili, sono tante sono le ricette “fai-da-te” per confezionare a casa prodotti disinfettanti per la cute. Tuttavia, anche la preparazione più semplice richiede attenzione, cura, grandissima precisione. Cioè quello che noi facciamo ogni giorno, nel nostro laboratorio galenico.

Da domani, daremo in omaggio 100 ml di soluzione disinfettante alcolica allestita nel nostro laboratorio galenico seguendo la preparazione ufficiale consigliata dall’OMS”.