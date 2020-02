Rispetto a ieri, quando si contavano 21 morti, sono otto le persone che si aggiungono alla lista dei deceduti per il coronavirus.

“Otto decessi, complessivi nella giornata, di persone che erano positive al coronavirus“. È quanto comunicato dal capo dipartimento della Protezione civile Angelo Borrelli in un punto stampa spiegando che si tratta di “adulti anziani”.

In particolare sono “sei in Lombardia” e “due in Emilia Romagna”, mentre i guariti sono 50. Ammonta a 1049 il numero di contagiati, di cui il 52% dei casi è in isolamento domiciliare. Mentre “i ricoverati con sintomi sono 401, il 38% del totale e 105 sono in terapia intensiva pari al 10%”.

Partito dalla città cinese di Wuhan, in Italia la situazione si aggrava con il passare delle ore. Rispetto a ieri, quando si contavano 21 morti, infatti, sono otto le persone che si aggiungono alla lista dei deceduti per il coronavirus.





Entrando nel dettaglio, in Lombardia ci registrano 23 deceduti, in Veneto due deceduti e in Emilia Romagna quattro. Un incremento, quello registrato oggi, che rendete questa giornata la peggiore dall’inizio dell’emergenza coronavirus in Italia. Tuttavia, ricordiamo, non bisogna creare allarmismi, invitando a seguire le indicazioni delle autorità preposte in merito ai comportamenti da adottare per evitare il contagio e come comportarsi in caso di sospetto di contagio già avvenuto.