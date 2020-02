Coronavirus Umbria, due casi positivi: uno a Montecastrilli e uno a Foligno

Si sono messi in isolamento i due casi di coronavirus in Umbria positivi ai test: si tratta di un uomo di Foligno e un operaio di Montecastrilli.

Sono i primi casi di coronavirus in Umbria: due uomini, uno di Montecastrilli e l’altro di Foligno, i pazienti risultati positivi ai primi test. Volontariamente i due uomini si sono messi in isolamento, mentre si attende la conferma ufficiale. Da quanto si apprende, inoltre, uno dei due pazienti si era recato in Emilia Romagna nei giorni scorso. L’altro, invece, sarebbe venuto a contatto a Roma con un residente del comune di Castiglione D’Adda.

Coronavirus, primi due casi in Umbria

Il coronavirus è arrivato anche in Umbria: mentre salgono a oltre 800 i casi positivi in Italia, spuntano i primi due pazienti positivi in Regione. Non appena riscontrati i primi sintomi, i due uomini hanno immediatamente contattato il medico del Dipartimento di prevenzione territoriale. Inoltre, si sono messi in isolamento volontario.

Da quanto si apprende si tratta di un operaio di Montecastrilli e di un uomo di Foligno. Uno di loro aveva viaggiato in Emilia nell’ultimo periodo, mentre l’altro avrebbe incontrato a Roma un residente di Castiglione D’Adda.

Nonostante la positività ai tamponi effettuati, occorre attendere la conferma dell’Istituto Superiore di Sanità. La condizione di salute dei pazienti sono monitorate costantemente e non destano preoccupazione. Sono state messe in atto tutte le procedure contenitive volte a garantire la sicurezza dei familiari e della comunità. Si sta ricostruendo, infine, la rete di persone con cui sono venuti a contatto i due pazienti e i loro ultimi spostamenti.