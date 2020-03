Coronavirus, l’infettivologo Galli: “Virus in Italia già da settimane”

Il direttore del reparto malattie infettive dell'ospedale Sacco Massimo Galli ha spiegato come il coronavirus sia l'epidemia zero del terzo millennio.

Intervistato in merito all’emergenza coronavirus, l’infettivologo Massimo Galli ha spiegato come quest’epidemia possa considerarsi unica ed esemplare nel suo genere, tanto da non essere mai stata riscontrata con queste caratteristiche in questo millennio appena iniziato. Galli, direttore del reparto malattie infettive presso l’ospedale Sacco di Milano, ha inoltre aggiunto che il virus era molto probabilmente in Italia già da qualche settimana prima della sua individuazione nel paziente di Codogno.



Coronavirus, parla l’infettivologo Galli

Nel suo intervento, Galli ha ribadito l’eccezionalità del fenomeno coronavirus: “Ci siamo preparati a fronteggiare questo tipo di emergenze in una dimensione di scala che non è questa e in una situazione che prevedeva la possibilità di circoscrivere focolai limitati di infezione e di gestire eventuali casi importati individuati in partenza. Questa è da un certo punto di vista l’epidemia zero del terzo millennio per un sistema sanitario anche evoluto”.

Peraltro, gli unici due centri in Italia attualmente specializzati sul coronavirus sono il Sacco di Milano e l’Istituto Spallanzani di Roma.

Galli sostiene inoltre come, malgrado la sua prima individuazione lo scorso 20 febbraio, il virus fosse in realtà presente nel nostro Paese da diverse settimane; da prima ancora che il governo prendesse i provvedimenti circa il blocco dei voli aerei da e per la Cina: “La mia ipotesi è che il virus circoli sotto traccia in Italia da qualche settimana. Che sia sfuggito di conseguenza prima ancora che fossero messe in atto le misure di limitazione dei voli dalla Cina”. Sulle ordinanze varate dalle singole regioni in risposta all’epidemia, il professore ha infine affermato: “Quello che è stato fatto dalle autorità regionali credo fosse il minimo di quello che si poteva fare”.