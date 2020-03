Irata, vogliosa di giustizia e piena di rabbia: così la famiglia del ragazzo ucciso a Napoli che ha definito criminale il carabiniere che ha sparato.

Non si dà pace la famiglia di Ugo Russo, il ragazzo ucciso a Napoli da due spari nella notte tra sabato 29 febbraio e domenica 1 marzo 2020. Ai microfoni dei cronisti il padre, irato, ha parlato dell’agente in borghese che ha esploso i colpi come di un criminale.

Parla la famiglia del ragazzo ucciso a Napoli

Che parenti ed amici del giovane avevano malamente reagito alla notizia era già risultato chiaro nella mattinata di domenica quando, recatisi presso l’ospedale in cui Ugo è deceduto, avevano devastato il Pronto Soccorso. Danni a computer, macchinari, barelle e presidi medici che hanno reso necessario l’intervento della Polizia di Stato e la chiusura temporanea.

Successivamente il padre Vincenzo si è sfogato con chi gli chiedeva un commento alla vicenda. “Voglio giustizia per mio figlio. Lavorava, era un bravo ragazzo.

E me lo hanno ammazzato. Qualunque cosa stesse facendo, non vale una vita umana“, ha raccontato. Dopo aver visto il corpo senza vita del figlio in obitorio, ha spiegato che aveva un colpo al petto e un altro dietro la nuca. Questo gli ha fatto dedurre che il Carabiniere gli abbia sparato alle spalle mentre Ugo stava scappando, motivo per cui secondo lui aveva intenzione di ucciderlo. Queste le sue parole: “Quello non è un carabiniere, ma un criminale, perché ha voluto ammazzare mio figlio“.

A suo parere l’uomo gli avrebbe sparato al petto e, una volta che suo figlio si è alzato per scappare lo avrebbe nuovamente colpito alla testa mentre stava fuggendo. “Io non so se mio figlio stava rapinando quell’uomo.

Ma questo vuol dire che chi fa una rapina può essere ucciso da un carabiniere?“, si è chiesto indignato. Se suo figlio stava scappando, il carabiniere avrebbe secondo lui dovuto sparargli alle gambe se lo voleva arrestare.