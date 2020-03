Morta a soli 4 mesi a causa, con ogni probabilità, di problemi cardiaci: questo quanto accaduto ad una bimba all'ospedale di Mantova.

Tragedia a Mantova, dove una bimba di 4 mesi è morta poco dopo il suo arrivo in ospedale. Dopo che i genitori si erano accorti che faceva fatica a respirare hanno immediatamente chiamato i soccorsi ma purtroppo per lei non c’è stato nulla da fare e il suo cuore ha smesso di battere.

Bimba di 4 mesi morta a Mantova

Stando alle prime informazioni giunte, la piccola sarebbe stata affetta da cardiopatia sin dalla nascita. Nella giornata di sabato 29 febbraio 2020 avrebbe accusato una crisi che le ha causato difficoltà respiratorie, motivo per cui madre e padre, residenti a Suzzara, hanno dato l’allarme.

Gli operatori sanitari giunti sul posto hanno tentato di rianimarla per poi trasportarla d’urgenza al presidio ospedaliero Carlo Poma. La corsa si è però rivelata inutile e i medici, una volta giunta in reparto, non hanno potuto far alto che constatare il decesso della bimba.

Tutto è avvenuto in pochissimo tempo: dalla chiamata al 118 al decesso è passata circa un’ora.





Per il momento rimane ignota la causa della morte, anche se si ipotizza l’insorgenza di una patologia cardiaca congenita. A chiarire come sono andate le cose ci penserà l’autopsia effettuata sul cadavere della piccola nelle sale mortuarie dell’ospedale. Questa non l’ha disposta alcun magistrato non essendoci un’indagine penale in corso. É infatti una prassi della struttura con l’obiettivo di fugare ogni dubbio sui motivi del decesso. Dopodiché i genitori potranno riavere il corpo della piccola per celebrare i funerali e darle una sepoltura.