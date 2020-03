Paura sulla A1, dove un camion è andato in fiamme nella mattinata di lunedì 2 marzo: traffico in tilt tra Fidenza e Fiorenzuola.

Traffico in tilt sull’autostrada A1 tra i caselli di Fidenza e Fiorenzuola: il rimorchio di un camion è andato in fiamme all’altezza del chilometro 85+700. Il tratto autostradale è rimasto bloccato e si sono formati circa 8 chilometri di coda. Mentre la strada statale 9, via Emilia, è stata chiusa per un secondo incidente avvenuto nel Piacentino.





Camion in fiamme sulla A1

Paura sull’autostrada A1 in direzione Bologna: il rimorchio di un camion è andato in fiamme nella mattinata di lunedì 2 marzo. Da quanto si apprende, il grave incidente si è verificato all’altezza del chilometro 85+700, tra i caselli di Fidenza e Fiorenzuola d’Arda. Sul posto sono intervenute alcune squadre di vigili del fuoco, mentre rimangono da accertare le cause scatenanti il rogo.

La vicina strada statale 9, via Emilia, è rimasta chiusa per un secondo incidente avvenuto tra il km 238,500 e il km 240,000, a Fiorenzuola D’Arda (provincia di Piacenza). Le deviazioni nel centro abitato sono proseguite per ore, ma ora la circolazione è tornata alla normalità.

Presenti sul luogo dell’incendio gli uomini del personale di Autostrade per l’Italia, la Polizia Stradale, i Vigili del Fuoco per spegnere il rogo e i mezzi di soccorso meccanico.

Incidente nel Piacentino

Anche nel Piacentino è stata chiusa, (ormai già riaperta alal circolazione), la strada statale 9 via Emilia a Fiorenzuola D’Arda in seguito a un incidente. Questo secondo sinistro ha visto lo scontro tra un’auto e un furgone ed è avvenuto nelle prime ore di lunedì 2 marzo.