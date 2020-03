Allarme Coronavirus a Lecco: positivo un dipendente delle Poste, ricoverato all'ospedale Manzoni. 12 suoi colleghi sono in quarantena.

Sono 6.879 i tamponi effettuati in Lombardia, dove è ormai scattata la psicosi Coronavirus. 984 sono i casi positivi confermati finora nella sola regione Lombardia. 406 pazienti non sono ricoverati in terapia intensiva. Quelli in terapia intensiva, invece, sono 106. 375 persone si trovano in isolamento domiciliare. I dimessi sono 73. In Lombardia si contano 31 decessi: si tratta di pazienti con un quadro clinico preesistente già compromesso. 209 casi sono registrati nei comuni in provincia di Bergamo, 49 di Brescia, 2 in provincia di Como, 214 nel cremonese. Il Lodigiano, cuore del focolaio, con 344 casi ha il numero più alto di contagi. 6 positivi nella provincia di Monza e Brianza, 46 i contagi nel Milanese di cui 18 a Milano città.

Sono 4 le persone residenti nel Mantovano e risultate positive al virus cinese. 78 nei comuni in provincia di Pavia, 3 in provincia Sondrio, 4 di Varese. 3 i casi di Coronavirus registrati finora a Lecco, dove ora scatta un nuovo allarme. Un dipendente delle Poste, infatti, è positivo al Covid-19.



Coronavirus a Lecco, positivo un dipendente delle Poste

Anche l’Ospedale Manzoni di Lecco affronta l’emergenza Coronavirus. Infatti, tre pazienti positivi sono stati ricoverati nel reparto di Malattie Infettive, diretto dal dottor Paolo Bonfanti. Si tratta del 17 anni dalla Valdidentro, studente a Codogno, e di un 30enne di Cassago Brianza. L’ultimo caso riguarda un 84enne di Lipomo, in provincia di Como, trasferito al Manzoni nella serata di mercoledì 26 febbraio. Il dottor Bonfanti ha definito “opportuno” avere prudenza e, intervistato da Lecco Notizie, ha fatto sapere: “Stiamo capendo le dimensioni del fenomeno e anche le caratteristiche della malattia”.

Ma l’allerta resta alta, soprattutto dopo che un dipendente delle Poste di via Dante, a Lecco, è risultato positivo al virus.

Si tratta di un uomo residente in provincia, a Calolziocorte. Dopo essersi sentito male, si è recato al pronto soccorso dell’ospedale Manzoni. Lì i medici lo hanno sottoposto al tampone. Così è stata riscontrata la positività al Coronavirus. Il dipendente delle Poste si trova ricoverato in quarantena.

Chiusi gli uffici postali

Immediati i controlli anche sui 12 colleghi dell’uomo, i quali sono stati sottoposti a tampone e si trovano in isolamento domiciliare in attesa dei risultati del test.





Gli uffici postali di via Dante nella mattinata di lunedì 2 marzo resteranno chiusi. Nella struttura si eseguiranno i trattamenti di sanificazione.