Matteo Angelo Filone è morto a 32 anni: era presidente del Vespa club di Due Carrare.

Il comune di Due Carrare, in Veneto, piange la scomparsa del giovane Matteo Angelo Filone, morto a soli 32 anni. Era malato da tempo e se n’è andato dopo aver lottato fino alla fine contro la malattia.

Morto il 32enne Matteo Angelo Filone

Triste lutto per la città di Due Carrare: è morto Matteo Angelo Filone, marito della consigliera comunale Giulia Gallinaro. A soli 32 anni, il giovane se n’è andato per via di una brutta malattia, che lo aveva attaccato per la prima volta quando aveva vent’anni. All’epoca aveva superato con grande forza il brutto momento, spendendosi a favore degli altri. Aveva fondato il Vespa Club di Due Carrare, di cui era stato nominato presidente. Attivo in tutta la Regione, aveva organizzato diversi raduni.

Dopo aver interrotto gli studi in Scienze Politiche si era dedicato completamente al sociale e alla collettività. Tifoso appassionato del Milano, giocava a basket nella società Battaglia.





Il ricordo dei parenti

“Non voleva che nessuno si preoccupasse della sua salute” racconta la sorella Federica. “Era consapevole della sua precaria condizione fisica; tuttavia, non si è mai arreso. Anzi, ha condiviso con noi il fatto che non contano gli anni sulla terra, ma la vita che metti in quegli anni” ha continuato la sorella. “Resterà il ricordo di un ragazzo determinato, con un’immensa forza d’animo”, così lo piangono i suoi cari. Matteo aveva deciso di donare gli organi: “Ora le sue cornee consentiranno ad altre persone di vedere – spiega Federica -. Un gesto d’altruismo che dà la cifra della sua figura”.

Anche tutto il paese piange Matteo, con le parole del sindaco Davide Moro, che si stringe alla moglie: “A lei e alla famiglia di origine di Matteo Angelo giunga il mio abbraccio e quello di tutta la comunità”.