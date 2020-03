Tre diversi pacchi bomba sono esplosi a Roma lunedì 2 marzo, di cui uno al centro smistamento di Fiumicino e gli altri in due abitazioni private.

Attimi di panico a Roma, dove nella giornata del 2 marzo tre diversi pacchi bomba sono esplosi in tre zone diverse della Capitale, causando il ferimento di due donne e di un uomo. Il primo di questi pacchi è esploso poco dopo la mezzanotte al centro di smistamento di Fiumicino di via Cappanini, colpendo un impiegato del centro che però fortunatamente non ha riportato ferite.

Gli altri due ordigni sono invece deflagrati nel tardi pomeriggio in due distinte abitazioni private, site rispettivamente nel quartiere di Fidene e nella zona della Balduina. A farne le spese in questo caso sono state due donne ferite gravemente alle mani e al volto e trasportate immediatamente al Policlinico Umberto I e al Policlinico Gemelli.