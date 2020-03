Da tempo dichiarato inagibile e chiuso al transito veicolare, il ponte sul fiume Paglia, a Siena, è caduto nella notte fra l'1 e il 2 marzo.

Nella notte fra domenica 1 e lunedì 2 marzo è caduto un ponte a Siena: la struttura era pericolante da tempo e dall’autunno 2014 era stata dichiarata inagibile. Il ponte si trovava sopra il fiume Paglia nel comune di Radicofani, in provincia di Siena, in Toscana. il ponte si trovavo lungo la strada regionale 2 Cassia al km 152+700. Dal 2017, però, era stata attivata una strada alternativa. L’allarme, da quanto si apprende, era stato lanciato da tempo.





Ponte caduto a Siena

Poche settimane prima del dramma, la presidente di Opera Val d’Orcia, Nicoletta Innocenti aveva lanciato l’ennesimo allarme. La donna aveva denunciato l’evidenza della precarietà della struttura che era chiusa dal 2014, mentre dal 2017 era stato aperto un percorso alternativo.

Purtroppo, però, il ponte sul fiume Paglia, nel comune di Radicofani, in provincia di Siena, è caduto nella notte tra l’1 e il 2 marzo.

Nicoletta sottolineava come “il viadotto sostituito dall’attuale bypass” fosse in fase di cedimento. “C’è qualcuno che motivatamente parla di subsidenza – fenomeno di abbassamento del suolo che può avere cause naturali, legate a processi geologici, ma spesso anche cause artificiali o antropiche legate alle azioni dell´uomo negative per i territori – da mettere in relazione alla geotermia in Amiata e i piloni totalmente scoperti ne sarebbero il segno”.

Anas, invece, ha dichiarato invece che sono in corso “tutte le verifiche tecniche necessarie lungo la statale 2 Via Cassia”. Inoltre, in una nota specifica che “nel corso della notte (tra l’1 e il 2 marzo ndr.) le intense precipitazioni atmosferiche hanno provocato la piena del fiume Paglia che aveva già compromesso due campate del ponte”.