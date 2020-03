Roberto Burioni si dice molto preoccupato per la situazione Coronavirus in Italia. I casi sono troppo numerosi.

Secondo quanto dichiarato da Roberto Burioni, il Coronavirus sta mettendo in difficoltà non solo l’economia (in particolare il settore turistico) ma anche il sistema sanitario italiano. Sul sito del noto virologo, dice che ci aspetta una settimana difficile e che ancora non abbiamo visto nulla.

Roberto Burioni sul Coronavirus

“Probabilmente, più dura della storia del nostro Servizio Sanitario Nazionale”, scrive Burioni. Sulle previsioni fatte in base a ciò che è stato osservato in Cina, e quanto noto di questo Coronavirus, il quadro delineato è tutto fuorché rassicurante.

Il magazine online Medical Facts, fondato dal virologo stesso, cita le parole di Massimo Galli: “In quarantadue anni di professione non ho mai visto un’influenza capace di stravolgere l’attività dei reparti di malattie infettive“, dice il Primario dell’omonimo reparto dell’Ospedale Sacco.

Non sottovalutiamo il Coronavirus

Secondo Galli è giusto rassicurare la popolazione sul Coronavirus, come ha fatto il Ministro della Salute, ma non bisogna sottovalutarne le potenzialità e la velocità con la quale si sta espandendo in tutta Italia ne è testimonianza.

Il primo marzo 2020 i morti sono saliti a 34 e i casi confermati sono 1577, secondo quanto riportato dalla Protezione Civile.

La Lombardia purtroppo detiene il primato per numero di contagiati, seguita dal Veneto. Il virus però non conosce confini, ormai si è espanso nella maggior parte dei Paesi europei, tanto che in Germania diversi bambini sono stati messi in quarantena.





Guarite 40 persone

Ci sono alcune buone notizie dal fronte pazienti guariti invece. Si tratta di tutti i pazienti ricoverati all’Ospedale Spallanzani di Roma che avevano contratto il Coronavirus, oltre ad altri sul territorio nazionale, per un totale di 40 persone al 28 febbraio 2020.

Dalla zona rossa non si scappa

Intanto, nella zona rossa si stanno verificando alcuni disguidi: diverse persone sono state denunciate perché hanno tentato di uscire o entrare nei Comuni isolati del lodigiano, nella vana speranza di raggiungere i propri cari eludendo i posti di blocco delle Forze dell’Ordine.