Si era recato in provincia di Verona per ritirare della merce, ma il tutto gli è stato fatale: l'autista è morto schiacciato da un muletto.

Ennesima tragedia sul lavoro, questa volta in provincia di Verona: nello stesso giorno in cui a Vercelli un operaio è morto schiacciato da un muletto, la stessa sorte è toccata ad un autista di 51 anni. Ancora da accertare come sia accaduto l’infortunio fatale.

Autista morto a Verona

L’incidente si è verificato nella mattinata di martedì 3 marzo 2020 intorno alle 9. Teatro del tutto la ditta Mec Tronic di via Colombara a Colognola ai Colli che si occupa di automazione industriale. L’uomo, un autista residente a Lonigo e impiegato in una ditta di Sarego, si era recato nel veronese per ritirare delle merci.

Per cause ancora da accertare sarebbe rimasto schiacciato da un muletto, cosa che ha spinto le persone presenti nel capannone a dare l’allarme.

Inutile però ogni tentativo di rianimazione da parte dei sanitari del 118: i traumi da schiacciamento riportati erano troppo gravi e non hanno potuto far altro che constatare il decesso. La centrale operativa del Suem aveva anche fatto alzare un elisoccorso per rendere più tempestivo l’intervento, ma è stato poi fatto rientrare.





Immediato anche l’arrivo dei Carabinieri e dei tecnici dello Spisal che hanno effettuato i rilievi necessari a chiarire la dinamica dell’accaduto. Per questo saranno utili anche le testimonianze degli operai presenti al momento del crollo. In seguito all’incidente, l’ennesimo avvenuto sul posto di lavoro, le sigle sindacali Fiom Cgil, Fim Cisl e le Rsu hanno proclamato un’ora di sciopero e un’assemblea alla Salvagnini di Sarego.

Si tratta della ditta per cui lavorava la vittima, un’azienda che produce macchine per la lavorazione di fogli d’acciaio.