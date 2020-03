Un bambino di un anno contagiato dal coronavirus è ricoverato in terapia intensiva a Bergamo. Il piccolo si trova in prognosi riservata.

Arriva da Bergamo la notizia di un bambino di un anno d’eta ricoverato in terapia intensiva presso l’ospedale Papa Giovanni XXIII per un caso di coronavirus. Stando quanto riportato dall’ospedale, il piccolo sarebbe attualmente in prognosi riservata: “Ci sono individui di età compresa tra i 50 e i 75 anni. Abbiamo anche un bambino di un anno in terapia intensiva, in prognosi riservata, e due giovani di 35 anni oltre a un anziano di 81 anni”.