Tra le vittime per coronavirus c'è anche Ivo Cilesi, il dottore che curò i malati di Alzheimer: è morto all'età di 61 anni.

Nella notte tra domenica 1 e lunedì 2 marzo è morto all’ospedale di Parma il dottor Ivo Cilesi: era risultato positivo al coronavirus. Il medico aveva curato i malati di Alzheimer utilizzando al “Doll Therapy”. La sua compagna e collaboratrice si trova attualmente in quarantena: “Non ho idea di dove abbia potuto contrarre il virus”, ha confessato.





Coronavirus, è morto Ivo Cilesi

Dopo un primo ricovero a Fidenza nella giornata di venerdì, Ivo Cilesi era stato trasferito all’ospedale di Parma, dove è morto nella notte fra domenica e lunedì. Aveva 61 anni l’esperto di “Doll Therapy”, il dottore che curò i suoi pazienti affetti dall’Alzheimer. I messaggi di cordoglio si susseguono senza sosta sui social.

Ivo era nato a Genova, ma da vent’anni viveva in provincia di Bergamo, a Cene.

Molti lo conoscevano per la sua lotta per combattere l’Alzheimer e aiutare i pazienti malati ad affrontarlo al meglio. infatti, Cilesi utilizzava la tecnica della “Terapia della Bambola“, ovvero la “Doll Terhapy”, che aiutava a contenere i disturbi comportamentali dei malati di Alzheimer. Era il presidente dell’Innvative Elder Research di San Paolo d’Argon, ma anche consulente del centro Alzheimer di Gazzaniga e responsabile del Servizio terapie non farmaco logiche e riabilitazione cognitiva dell’Area Alzheimer alla Fondazione Santa Maria Ausiliatrice di Bergamo.

Ivo amava trascorrere il tempo a salsomaggiore insieme alla compagna Giovanna Lucchelli, attualmente in quarantena senza sintomi. “È successo tutto così rapidamente che mi sembra ancora surreale: non potremo effettuare il funerale. Il suo corpo sarà cremato e la cerimonia verrà rimandata a quando la situazione si sarà tranquillizzata”.

Il cordoglio

Sulla pagina Facebook Alzheimer Uniti Italia si legge: “Alzheimer Uniti Italia ha appreso con dolore la drammatica scomparsa del dott.

Ivo Cilesi di cui ricordiamo le grandi doti umane e professionali. Avremo sempre il suo esempio come guida, esprimiamo inoltre gratitudine per la vicinanza e sensibilità sempre dimostrate verso la nostra associazione e tutte le persone fragili”.

Paola Brignoli, vicepresidente dell’Innvative Elder Research di San Paolo d’Argon, invece, scrive: “Caro Ivo, ci lasci tutti frastornati e addolorati! Sei un grande e io ho avuto una grande fortuna quella di averti nel cammino della mia vita! Una guida competente, silenziosa, garbata, umile ….un grande amico!”.