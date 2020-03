Pulmino si schianta contro un albero ad Arezzo: morti 3 disabili, altri due gravi

Incidente ad Arezzo: un pulmino si è schiantato contro un albero e nel sinistro hanno perso la vita tre disabili. Altri due sarebbero gravi.

Un pulmino che viaggiava vicino ad Arezzo si è schiantato contro un albero nella serata di lunedì 2 marzo. Da quanto si apprende, inoltre, nel sinistro hanno perso la vita tre disabili: un uomo di Passignano sul Trasimeno, uno di Napoli e una donna di Livorno. Tutte le vittime avevano un’età comprese fra i 43 e i 45 anni. Altri cinque invece sono rimasti feriti, due dei quali in modo grave.





Arezzo, pulmino contro albero

Tragedia nella serata di lunedì 2 marzo: intorno alle ore 20 un pulmino con a bordo alcuni disabili si è schiantato contro un albero in provincia di Arezzo. Il sinistro è avvenuto, per cause ancora in fase di accertamento, sulla strada che collega Fratta Santa Caterina e l’ospedale Santa Margherita.

Ad avere la peggio sono stati tre disabili della struttura riabilitativa Villa Mimose del Ferretto (Cortona). insieme a lor viaggiavano i loro accompagnatori. Le vittime, tutte di età compresa tra i 43 e i 45 anni, sono due uomini e una donna.

Secondo le primissime ricostruzioni, l’autista del mezzo avrebbe perso il controllo andando a terminare la sua corsa contro un grosso albero al lato della strada. La Procura di Arezzo ha aperto un’inchiesta, mentre alla Fratta hanno lavorato i carabinieri della compagnia di Cortona, seguiti dal capitano Monica Dallari, i vigili del fuoco di Cortona e Arezzo e i soccorritori del 118 di Arezzo. Nel sinistro sono rimaste ferite anche cinque persone, due delle quali sarebbero gravi.

Il gruppo, da quanto si apprende, stava facendo ritorno da un’uscita nella Valdichiana senese.