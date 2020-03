Una donna di Catania brucia la casa dell'ex marito per riconquistarlo, su consiglio di una cartomante.

Una donna brucia la casa dell’ex marito al fine non di mettere in atto una vendetta ma per “riconquistarlo”: è accaduto a Trecastagni, in provincia di Catania. La protagonista della vicenda, dopo essere stata lasciata dal marito a settembre 2019, ha deciso di rivolgersi a una fattucchiera. Quest’ultima le ha consigliato di prendere in mano accendino e fiammiferi e dare fuoco alla casa del suo ex. Solo in questo modo sarebbe riuscita a riconquistarlo.

Brucia la casa dell’ex per riconquistarlo

Nella speranza di salvare il proprio matrimonio, la donna ha deciso di ascoltare il consiglio di quella sua amica “fattucchiera”, la quale aveva asserito di aver visto tutto nei tarocchi. La maga si era raccomandata di mantenere il loro segreto, soprattutto nell’eventualità che fossero state scoperte.

Grazie a una telecamera nascosta gli investigatori dei carabinieri di Trecastagni sono riusciti a risalire agli autori dell’incendio, appiccato lo scorso 3 febbraio in via Gattuso. I militari del comando provinciale di Catania hanno così identificato e arrestato nel capoluogo siciliano i tre soggetti. L’ex moglie è stata già scarcerata. Altre due persone (tra cui la fattucchiera) si trovano invece ai domiciliari. Per tutti l’accusa è di concorso in incendio doloso aggravato dal fatto di aver messo in pericolo la pubblica incolumità.

Le Forze dell’Ordine, all’interno nel negozio dell’ex moglie, hanno rinvenuto i vestiti sporchi dello stesso liquido combustibile usato per l’incendio. Dopo una perquisizione anche in casa della ‘chiaroveggente’, hanno sequestrato anche i tarocchi.