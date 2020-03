Coronavirus, paziente contagiato lascia l’ospedale e prende il treno

Un paziente contagiata dal coronavirus e ricoverato all'ospedale di Crema avrebbe lasciato la struttura sanitaria e avrebbe preso il treno.

Un uomo di 75 anni ricoverato all’ospedale Maggiore di Crema, ma residente a Codogno, era risultato positivo ai test per Covid-19. Nonostante ciò, si è reso protagonista di un episodio singolare. Il paziente contagiato da coronavirus lascia l’ospedale nella serata di martedì 3 marzo e si dirige verso la stazione. Rintracciato dai carabinieri, l’anziano viene riaccompagnato in ospedale. I militari lo hanno deferito in stato di libertà presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale Cremona.

Un paziente contagiato da coronavirus e ricoverato all’ospedale di Crema lascia la struttura e si dirige verso la stazione: l’uomo di 75 anni è stato rintracciato dai carabinieri. L’episodio si è verificato nella serata di martedì 3 marzo. Trasferito al pronto soccorso dell’ospedale Maggiore della città nel pomeriggio, infatti, il paziente aveva presentato una broncopolmonite.

Sottoposto al tampone faringeo, inoltre, risultava anche positivo al Covid-19.

Nell’attesa del personale medico e delle disposizioni nei suoi confronti, però, il paziente avrebbe preferito allontanarsi verso la stazione, contravvenendo alle disposizioni adottate dal governo riguardo l’emergenza coronavirus.





Il personale medico, non appena accortosi dell’allontanamento del paziente ha subito avvertito i carabinieri. Questi ultimi sono riusciti a rintracciare il 75enne originario della Calabria che è stata riportato in ospedale. La Centrale Operativa, unitamente al Comandante della Stazione di Crema, infatti, avrebbe contattato telefonicamente il 75enne e lo avrebbe obbligato a riferire la sua posizione. L’uomo voleva raggiungere la città di Cremona e, a tal fine, era salito su un convoglio ferroviario.