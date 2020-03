Era risultato positivo ai test per coronavirus ed è stato ricoverato in terapia intensiva: un uomo di 50 anni di Livorno è in gravi condizioni.

Un uomo di 55 anni di Livorno si era presentato autonomamente in ospedale e sottoposto ai test per coronavirus è risultato positivo. Da quanto si apprende dalle informazioni diffuse dall’Ausl Toscana Nord Ovest, però, le sue condizioni sarebbero critiche. Tutti i medici che sono entrati in contatto con il paziente sono stati posti in isolamento. Si cercano ora le persone che potrebbero aver avuto contatti con il 50enne.

Coronavirus, 50enne ricoverato a Livorno

Un uomo di 55 anni è stato ricoverato in terapia intensiva a Livorno dopo essere risultato positivo ai test per coronavirus. La situazione, da quanto si apprende, è seria e le condizioni del paziente sono gravi. Si tratta del primo caso di Covid-19 in città. A mezzanotte del 3 marzo il sindaco ha convocato l’unità di crisi per capire come agire nelle prossime ore.

“A seguito del primo caso di coronavirus a Livorno si è aperta l’unità di crisi — ha scritto su Facebook il primo cittadino Luca Salvetti —.

Adesso con il vicesindaco Monica Mannucci, l’assessore Raspanti, i dirigenti e i funzionari siamo in Comune in attesa di informazioni per avviare le eventuali procedure che la Asl riterrà necessarie e per attuare il piano di emergenza alla luce del nuovo caso”

Nel frattempo in Italia salgono a oltre 2.500 i casi totali di Covis-19, mentre si valuta se inserire la città di Bergamo nella cosiddetta “zona rossa” visto l’elevato numero di casi registrati nelle ultime ore.