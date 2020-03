Continua l'emergenza Coronavirus: una nave della Gnv Rhapsody è stata messa in quarantena al porto di Genova.

Prosegue l’emergenza provocata dalla diffusione del Coronavirus in Italia: un equipaggio di una nave nelle giornata di mercoledì 4 marzo è stato costretto alla quarantena a Genova. La misura si è resa necessaria dopo che un membro della nave, la Gnv Rhapsody, attualmente ormeggiata ai cantieri San Giorgio, è stato trovato positivo al Coronavirus. Si tratta di un nordafricano. La notizia è stata confermata dalla Capitaneria di Porto di Genova.

Coronavirus, equipaggio in quarantena a Genova

A bordo della nave Gnv Rhapsody lavoravano circa 50 persone, ora tutte sospettate di essere infette e quindi tenute sotto controllo. Al momento sono in corso i test per capire se sulla nave sono presenti altri contagiati. Nel frattempo è scattata la profilassi prevista per isolare chiunque possa essere stato a contatto con questa persona.

Intanto sale il bilancio dei morti come dei contagiati.

In Italia la situazione risulta ogni giorno sempre più grave. Sono oltre 2.500 i casi totali al momento. Sono state registrate anche 79 vittime, e solo 160 pazienti sono guariti. Una bambina di un anno è stata ricoverata in terapia intensiva a Bergamo. Per fortuna non risulta in gravi condizioni.





Partito dalla città cinese di Wuhan, il Coronavirus si sta diffondendo in tutto il mondo, al punto che l’Oms ha decretato l’emergenza globale. L’Italia risulta il terzo Paese più colpito dopo Cina e Corea del Sud.