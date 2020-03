Coronavirus Torino, positivo alle Molinette: esposti medici e infermieri

Primo caso di Coronavirus alle Molinette di Torino. Chiuso il pronto soccorso di Orbassano per un altro caso sospetto.

Sono 63 i casi risultati positivi al Coronavirus in Piemonte: 40 in provincia di Asti, 6 in provincia di Torino e nell’Alessandrino. Si registrano finora 4 contagi nel Verbano Cusio Ossola, 3 in provincia di Novara e 2 nel Vercellese. Sedici persone sono ancora ricoverate. Ma dall’Iss è arrivata la conferma di un solo caso, sui 63 complessivi. Per gli altri si attende ancora il responso dello stesso Istituto. Nelle strutture ospedaliere piemontesi c’è anche un paziente proveniente dalla provincia di Cremona. Ricoverato anche un paziente dalla provincia di Piacenza. Attese altre 6 persone da Finale Ligure. 42 residenti in Piemonte sono attualmente in isolamento fiduciario domiciliare. La maggior parte di loro appartengono alla comitiva reduce dal soggiorno di Alassio.

Finora eseguiti 479 tamponi in Piemonte, 391 dei quali risultati negativi. Nella notte di martedì 3 marzo un altro paziente è risultato positivo al Coronvirus: era arrivato alle Molinette di Torino con una grave insufficienza respiratoria.



Coronavirus, caso positivo alle Molinette di Torino

Registrato un primo caso di Coronavirus alle Molinette di Torino. Prontamente i medici hanno disposto il trasferimento del paziente all’Amadeo di Savoia. Tra il personale sanitario della struttura cresce la paura del contagio: esposti al rischio 24 operatori sanitari, tra medici, specializzandi e infermieri.

Nella stessa serata di martedì 3 marzo hanno chiuso il pronto soccorso dell’Ospedale San Luigi di Orbassano. La decisione è stata presa alla luce di un altro caso sospetto di Coronavirus. Già avviate le procedure di sicurezza del caso, ma al momento la direzione dell’azienda ospedaliera è chiusa dall’Unità di crisi.

Alle 11 di mercoledì 4 marzo, in seguito alle procedure di sanificazione, il pronto soccorso dovrebbe riaprire.





In tal caso gli operatori sanitari a rischio contagio pare siano dieci. Sottoposto al tampone, è stata confermata la positività di un 61enne senza coopatologia e senza criteri epidemiologici.