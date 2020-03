Grave incidente sulla A16: un uomo è morto finendo fuori strada con la sua moto nei pressi di Rocchetta.

Tragedia sull’A16, precisamente a Rocchetta di Sant’Antonio, dove nella serata di martedì 3 marzo 2020 ha avuto luogo un incidente fatale. Un uomo di 59 anni si è schiantato con la sua motocicletta e ha perso la vita davanti agli occhi inermi del figlio.

Incidente sulla A16 a Rocchetta

Teatro del sinistro è stato il tratto autostradale compreso tra le uscite di Candela e Lacedonia, nella carreggiata in direzione Bari. Carmine D’Aprano, questo il nome della vittima, stava viaggiando a bordo della sua moto quando, per cause ancora da accertare, ne ha perso il controllo sbandando e finendo fuori strada. Qui si è schiantato impattando violentemente sul suolo, fatto che gli è risultato fatale.

Il figlio, che lo seguiva con un altro mezzo, si è immediatamente fermato per prestare i primi soccorsi al padre nell’attesa che arrivassero i sanitari.

Questi hanno tentato in tutti i modi di rianimarlo ma purtroppo non c’è stato nulla da fare e non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo.





Presenti sul luogo del grave incidente anche gli agenti della Polizia Stradale di Grottaminarda, ovvero quella che ha la competenza sul territorio. Costoro hanno effettuato tutti i rilievi necessari a ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Stando alle prime informazioni emerse pare che la tragedia non abbia coinvolti altri mezzi o veicoli e si sia trattato di un sinistro autonomo. Per motivi da appurare, il centauro avrebbe infatti perso da sé il controllo della sua moto andando cadendo e battendo fortemente la testa al suolo. Impatto che non gli ha lasciato scampo e l’ha condotto ad una morte sul colpo.