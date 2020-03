Un incidente svoltosi sulla Foggia-Troia, precisamente a Lucera, si è rivelato fatale per Antonio Cianci, un magazziniere di 38 anni.

Tragedia sulla strada statale Foggia-Troia dove, nella mattinata di mercoledì 4 marzo 2020 si è verificato un incidente mortale nei pressi di Lucera in cui ha perso la vita un uomo di 38 anni.

Incidente a Lucera

I fatti si sono verificati intorno alle 9 del mattino, quando, per cause ancora in via di accertamento da parte delle forze dell’ordine, un’auto che procedeva in direzione Troia è andato fuori strada all’altezza di Lucera. Il mezzo aveva tre soggetti a bordo e per uno di questi lo schianto è stato fatale. Si tratta di Antonio Cianci, un magazziniere del Calcio Foggia 1920: gli operatori sanitari giunti immediatamente sul posto non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

Sotto shock gli altri due occupanti del mezzo, tra cui un calciatore della medesima società.

Costui, che si stava recando insieme ai due colleghi agli allenamenti, è uscito dal veicolo senza particolare conseguenze. Era la strada che tutti facevano abitualmente per raggiungere il campo da calcio, e che per cause da accertare si è trasformata in un dramma.





Sul posto, insieme ai sanitari del 118, si è reso necessario anche l’intervento di una squadra dei Vigili del Fuoco di Foggia. Presenti anche gli agenti della Polizia Stradale che hanno effettuato i rilievi e che dovranno stabilire l’esatta dinamica di quanto accaduto. Pare, secondo quanto si appreso, che il conducente abbia perso il controllo del mezzo finendo così fuori strada.

La tragedia ha scosso il mondo dello sport locale, per cui Cianci era un punto di riferimento.

Tantissimi infatti i messaggi di cordoglio espressi dai tifosi foggiani.