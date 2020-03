Incidente a Sarezzo, infarto al volante: Michele muore davanti alla figlia

Tragedia a Sarezzo: un uomo è morto in un incidente davanti alla figlia di 4 anni. Ha avuto un infarto mentre si trovava alla guida dell'auto.

Michele Di Iorio, un uomo di 41 anni, è morto in un tragico incidente a Sarezzo, in Valtrompia: ha avuto un infarto alla guida. Accanto a lui, ad assistere alla scena, c’era anche la figlia, una bambina di 4 anni. Dopo essersi accasciato, infatti, non sarebbe più riuscito a riprendersi. Lutto nella cittadina di Inzino di Gardone Valtrompia, dove viveva Michele, che gestiva un’edicola ed era molto conosciuto dalla popolazione.





Incidente Sarezzo, infarto alla guida

Stroncato da un infarto alla guida: così è morto il 41enne Michele Di Iorio, in un tragico incidente a Sarezzo, in Valtrompia. La tragedia si è verificata nel pomeriggio di lunedì 2 marzo all’altezza di Ponte Zanano, una frazione di Sarezzo, nel bresciano. Michele, però, viveva a Inzino di Gardone Valtrompia e gestiva un’edicola nel paese.

Accanto a lui nel momento del malore fatale c’era la sua bambina di 4 anni, che ha assistito alla scena. insieme percorrevano a bordo di un’auto la strada provinciale 345, ma all’improvviso il padre si è accasciato senza più rialzarsi. Nonostante gli automobilisti abbiano chiamato tempestivamente i soccorsi, per Michele non c’è stato nulla da fare.

Il cordoglio

Sempre pronto per una chiacchierata con i clienti che entravano nella sua edicola a Muratello di Nave: Michele era stimato e conosciuto da molte persone. La sua scomparsa ha gettato il paese nello sconforto e nel lutto. Michele lascia due figli, avuti da due compagne diverse, lascia i genitori e una sorella, oltre a un lungo gruppo di parenti. A causa dell’emergenza coronavirus, però, soltanto i parenti più stretti potranno partecipare ai funerali che sono in programma per giovedì 5 marzo alle ore 15:30 nella chiesa di Inzino.