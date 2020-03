Madre picchiata e violentata dal figlio: ricoverata in gravi condizioni

Madre picchiata e violentata dal figlio a Roma: dopo essere stata soccorsa dai passanti, la donna è stata trasferita in ospedale.

Orrore a Roma, dove una donna è stata picchiata e violentata dal figlio di 38 anni: soccorsa da alcuni passanti, la madre è stata trasferita in ospedale. Da quanto si apprende, però, le sue condizioni sarebbero gravi. I medici hanno valutato la situazione e hanno optato per il trasferimento all’ospedale di Tivoli. Gli inquirenti, invece, hanno ascoltato attentamente il racconto della donna e hanno provveduto all’arresto del 38enne. Quest’ultimo era già noto ai servizi sociali.





Roma, madre picchiata e violentata

Non si tratta del primo episodio di violenza del figlio nei confronti della donna. La madre di un uomo di 38 anni è stata picchiata e violentata da tempo, ma per amore materno aveva ritirato la sua denuncia. L’ultimo episodio in ordine cronologico risale alla notte fra l’1 e il 2 marzo scorsi.

Sotto l’effetto dell’alcol, il 38enne avrebbe abusato sessualmente della madre di 57 anni e poi l’avrebbe selvaggiamente picchiata. L’orrore sarebbe avvenuto all’interno della casa della famiglia a Subiaco, comune in provincia di Roma.

La vittima, però, sarebbe riuscita a sfuggire al suo aguzzino e a precipitarsi in strada, dove alcuni passanti l’hanno soccorsa. All’arrivo del 118, la 57enne è stata trasferita al pronto soccorso in condizioni gravi. I carabinieri giunti sul posto, invece, sono saliti in casa e hanno trovato il 38enne ubriaco. I militari lo hanno arrestato e dopo alcune indagini hanno scoperto che era già stato denunciato altre volte dalla madre. Rinchiuso in carcere, il 38enne rimane a disposizione dell’Autorità giudiziaria che nei prossimi giorni potrebbe disporre la condanna.

La vittima, invece, è stata trasferita a Tivoli, dove i medici hanno rilevato sul corpo della donna segni evidenti di una violenza sessuale.