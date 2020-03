Coronavirus, per il comitato scientifico la chiusura delle scuole è inefficace

La chiusura di tutte le scuole italiane fino a metà marzo, secondo il comitato scientifico, è un misura inefficace: il parere degli esperti.

Il Governo ha confermato nella serata di mercoledì 4 marzo la chiusura di tutte le scuole e università italiane dal 5 al 15 marzo 2020 per l’emergenza coronavirus. La decisione, però, non è stata approvata appieno dagli esperti. In particolare, il comitato scientifico che aveva approvato le misure di contenimento del Covid-19, ritiene che la chiusura delle scuole sia inefficace.

Comitato scientifico: chiusura scuole inefficace

Gli esperti della Protezione Civili e il comitato scientifico non erano a favore della totale chiusura delle scuole che il governo ha deciso di attuare. Infatti, esiste una limitata evidenza scientifica – ritengono gli esperti – sull’efficacia di una misura del genere. Non esistono però dati scientifici sulla base dei quali ipotizzare le conseguenze della chiusura degli edifici scolastici.

Esistono alcuni modelli predittivi sulla base dei quali è possibile rilevare come data misura presenterebbe alcuni risultati soddisfacenti soltanto nel momento in cui venisse prolungata ben oltre la metà di marzo.

In altre parole, il comitato scientifico ritiene inadeguata la decisione del governo in quanto il periodo di chiusura rimane troppo limitato. Occorrerebbe invece estendere i tempi per ottenere un effetto e forse una riduzione del contagio da Covid-19.





Non si tratta quindi di una bocciatura completa quella del comitato, ma di un parere contrario sulle modalità del provvedimento. Gli esperti della Protezione civile avrebbero preferito attuare la misura per un periodo di tempo prolungato addirittura a qualche mese. Tuttavia, la decisione del governo resta valida fino al 15 marzo 2020.