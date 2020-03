Un neonato ricoverato all'ospedale di Brescia è risultato positivo ai test per il coronavirus: è il secondo caso in Italia.

Secondo neonato positivo al coronavirus: si tratta di una bimba ricoverata all’ospedale Civile di Brescia in buone condizioni. Il primo caso si era registrato invece a Bergamo dove ad aver contratto l’infezione era stato un bimbo di 20 giorni anch’egli in uno stato di salute non preoccupante.

Coronavirus: neonato positivo a Brescia

La piccola ha appena un mese e il personale medico, riscontrata la sua positività al virus originatosi in Cina l’ha posta in isolamento. Qui, come la prassi prevede, è tenuta in costante monitoraggio da parte degli operatori, che avrebbero già confermato le sue buone condizioni di salute. Ancora ignoti il luogo e le modalità con cui è avvenuto il contagio, così come se i genitori siano anch’essi infetti.

Per quanto riguarda il bilancio generale della provincia di Brescia, questa ha 143 casi positivi stando ai dati forniti il 4 marzo 2020.

Nove sono le persone morte, di cui quattro nelle prime ore della giornata successiva. Costoro sono tutti anziani tra gli 80 e i 90 anni che si trovavano ricoverati negli ospedali di Brescia e di Chiari. Il tasso di mortalità della provincia si attesta dunque al 6%.





Tornando ai neonati, quello della bimba è il secondo caso registrato in Italia. Il primo, ancora ricoverato nel reparto di patologia neonatale dell’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, sta bene. I medici hanno infatti spiegato che il suo stato di salute è buono, che respira autonomamente e che i suoi parametri sono buoni e stabili. Data la sua positività, rimarrà comunque in isolamento fino a quando il personale lo riterrà opportuno per evitare che possa contagiare altre persone.