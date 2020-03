Piogge e nevicate nel Nord Italia, temperature ancora miti al Sud: le previsioni meteo per giovedì 5 marzo 2020.

Dopo qualche giornata di sole e temperature primaverili, le previsioni meteo per giovedì 5 marzo 2020 rivelano l’arrivo di piogge e nevicate sulla penisola italiana. Qui le regioni interessate dall’alta perturbazione che porterà ad un peggioramento del quadro meteorologico.

Meteo: piogge e nevicate

La zona più colpita sarà senza subbio il Nord e in particolare i rilievi alpini centro-occidentali dove, sopra i 900-1000 metri di quota sarà molto probabile qualche nevicata. Lombardia, Piemonte orientale e centro della Liguria saranno invece interessate dalle piogge. Queste in breve tempo si diffonderanno e andranno a colpire in generale tutto il settentrione.

Forti rovesci e nubifragi potrebbero colpire la Liguria di centro-levante fino a nord della Toscana ripetendo la situazione di lunedì 2 marzo che portò anche al dirottamento di alcuni voli. A partire dal tardo pomeriggio e fino alla sera, le nevicate potrebbero poi estendersi anche alle Alpi centro-orientali e interessare quote piuttosto basse (7-800 metri).





Oltre al Nord, in serata il tempo peggiorerà anche nel Centro Italia e in particolare nelle Marche, in Umbria, in tutta la Toscana e il Lazio ma anche in Sardegna.

Il meteo prevede invece per il Sud una situazione più tranquilla, con temperature variabili ma senza pioggia o neve.

L’Italia sarà quindi divisa in due. Un Nord con valori in abbassamento (come il periodo invernale richiederebbe) e un Centro-Sud con valori ancora miti pur senza particolari eccessi. Il maltempo al settentrione perdurerà anche per la giornata successiva di venerdì 6 marzo.