Silvio Brusaferro (ISS) ha spiegato che ci sono allo studio dei provvedimenti da adottare per i soggetti che violino l'isolamento.

Il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità Silvio Brusaferro ha annunciato che i tecnici stanno studiando delle misure da adottare nei confronti dei cittadini positivi al coronavirus che vengano meno alle disposizioni governative e violino la quarantena.

Coronavirus: Brusaferro sulla quarantena

Durante la conferenza stampa con il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli, l’uomo ha infatti fatto il punto sull’emergenza coronavirus che da ormai due settimane sta interessando l’Italia. Ha ribadito quanto già detto più volte, ovvero di non recarsi al Pronto Soccorso in caso di sintomatologia. In questo modo si evita, qualora si fosse positivi all’infezione, di contagiare le persone presenti nella sala, compresi medici e infermieri.

Ha inoltre fatto un appello alle persone infette che si trovano in isolamento nel luogo appartamento chiedendo loro di non recarsi in luoghi pubblici.

“Non è una bravata ma una precisa responsabilità non farlo“, ha chiarito. Ha poi annunciato che sta studiando eventuali conseguenze per atti di questo genere, ovvero per chi viola la quarantena.





Per il momento infatti chi dovesse farlo si renderebbe responsabile del reato di inosservanza dei provvedimenti dell’autorità, punito dall’articolo 605 del codice penale. La pena prevista alterna l’arresto fino ad un massimo di tre mesi ad una ammenda fino a 206 euro. Avendo però una bassa efficacia deterrente, non è difficile farvi ricorso e ottenere l’estinzione del reato pagando una somma pari alla metà del massimo previsto dalla norma, vale a dire soltanto 103 euro.