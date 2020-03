Il governo sta valutando una possibile proroga della misura delle scuole chiuse: l'ipotesi è estendere oltre il 15 marzo la data del rientro.

La chiusura delle scuole è stata approvata fino al 15 marzo 2020, ma si sta valutando un possibile stop oltre tale data. Il governo, infatti, intende inserire una proroga alla misura delle scuole chiuse (a causa del coronavirus) per poi introdurre eventualmente dei rientri pomeridiani. Nulla è ancora stato deciso, ma nelle prossime ore potrebbero seguire importanti aggiornamenti.

Coronavirus, scuole chiuse: possibile proroga?

Secondo il comitato scientifico la chiusura delle scuole fino al 15 marzo era una misura inefficace: per avere buoni risultati sarebbe stato importante prolungare il termine. Il governo, quindi, sta valutando una possibile proroga per tenere le scuole chiuse a causa dell’emergenza coronavirus. L’ipotesi non ha ricevuto alcuna conferma ufficiale, ma l’eventualità è in corso di valutazione.

Simile dinamica anche per i viaggi di istruzione: in un primo momento, infatti, il ministero aveva disposto l’annullamento fino al 15 marzo mentre in seguito la data è stata estesa al 3 aprile.

La stessa decisione potrebbe essere presa anche per gli edifici scolastici.





La possibile proroga oltre il 15 marzo, però, porterebbe il rientro a ridosso delle vacanze pasquali e potrebbe segnare un allontanamento dallo studio troppo prolungato per i ragazzi. Per questi motivi, moltissimi istituti si stanno adattando all’emergenza organizzano la didattica online. Le lezioni avvengono in video conferenza e i professori possono interagire con gli alunni in tempio reale, comodamente da casa. Per recuperare il tempo perduto, infine, si potrebbero inserire i rientri pomeridiani per i ragazzi in modo da terminare l’anno non oltre la fine di giugno.