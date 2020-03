Nel carcere di Salerno è scoppiata una rivolta da parte di oltre 200 detenuti in seguito alla decisione presa dalla Procura di sospendere i colloqui.

Secondo quanto riportato dall’Ansa, nel carcere di Salerno sarebbe scoppiata una rivolta da parte di oltre 200 detenuti in seguito alla decisione presa dalla Procura di sospendere i colloqui per via del coronavirus. Danni a un piano della struttura.

Coronavirus, stop a colloqui in carcere

L’emergenza Coronavirus sta colpendo tutte le realtà presenti sul territorio, comprese anche le carceri. Il sovraffollamento è un tema che da anni preoccupa il governo e proprio per questo motivo, si è deciso di limiatre l’affollamento dei luoghi carcerari sospendendo i colloqui e le visite da parte di parenti e amici.

Una scelta non condivisa da più di un centinaio di detenuti del carcere di Salerno che secondo quanto riporta l’Ansa vrebbero messo in atto una vera e propria rivolta: dopo essersi procurati spranghe di ferro dalle brande, i detenuti sono riusciti a raggiungere il tetto del carcere, presediato dalle forze dell’Ordine e sotto l’occhio vigile di un elicottero che costantemente perlustra la zona dall’alto.

Qui avrebbero creato notevoliu danni alla struttura.

Altre proteste simili

La rivolta è stata subito sedata grazie anche ai rinforzi da parte della polizia locale, del comandante provinciale e del questore. Secondo quanto dice il presidente dell’Uspp Ciro Auricchio, si sono registrate oggi anche nell’istituto penitenziario di Carinola e nel carcere napoletano di Poggioreale. “La rivolta nel carcere di Salerno-spiega Auricchio– è dovuta alle restrizioni ai colloqui imposte con decreto odierno dal Governo per far fronte all’imminente rischio di diffusione del nuovo coronavirus nelle carceri”

Appena l’emergenza sarà rientrata – conclude – chiediamo di intervenire immediatamente per un un’incremento della dotazione organica del carcere salernitano ed un potenziamento delle risorse stanziate per un efficientamento degli impianti e degli strumenti di difesa passiva.