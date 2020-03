Coronaviurs, giallo sui pazienti contagiati a Cassino

Sale il numero di contagiati positivi a Coronavirus in provincia di Frosinone, e in particolare a Cassino.

Sale il numero di contagiati positivi a Coronavirus in provincia di Frosinone, e in particolare a Cassino. Sarebbero almeno otto. Alle due donne di Fiuggi, ai giovani di Arce e Sora ed all’anziano molisano che era ricoverato al san Raffaele di Cassino si sono aggiunti tre casi tutti ricoverati all’ospedale Santa Scolastica.

Coronaviurs Cassino

Il problema è però capire come possano essere esplosi in così breve tempo 4 casi all’ospedale di Cassino. Tutti sono stati riscontrati nella giornata di sabato 7 marzo. Nella stessa giornata, infatti, si stavano facendo accertamenti sui casi di sospetto Coronavirus. Successivamente si è appreso della positività dei test effettuati su tre anziani: due ricoverati al reparto di Pneumologia ed uno in terapia Intensiva.

Il quarto anziano per il quale si attende di conoscere se è stato anch’egli colpito dal virus attualmente è in isolamento nel reparto di Pronto Soccorso.

Nella mattinata di domenica 8 marzo sono state poi montante due tende sanitarie esterne al nosocomio che serviranno espressamente per il triage Covid-19.

Coronavirus, sale il bilancio dei contagiati

Intanto la situazione in tutta Italia continua ad aggravarsi. Sono oltre 5.883 i casi totali al momento. Sono state registrate anche 233 vittime (molte delle quali con patologie pregresse). E sono solo 589 i pazienti guariti. L’Iss ha analizzato e diffuso un identikit delle vittime per coronavirus in Italia, sottolineando i pazienti più a rischio.