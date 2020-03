Due pazienti ricoverati al Cotugno di Napoli per una polmonite da coronavirus sono migliorati in 24 ore grazie a un farmaco somministrato.

Nonostante la strada per il vaccino contro il coronavirus necessiti ancora di molto tempo, a Napoli un farmaco pare dare risultati incoraggianti. Infatti, due pazienti affetti da una grave polmonite causata dal Covid-19 sono migliorati in 24 ore grazie a un farmaco anti-artrite. la sperimentazione è avvenuta grazie all’Azienda Ospedaliera dei Colli e all’Istituto Nazionale Tumori Irccs Fondazione Pascale.

Coronavirus a Napoli: farmaco dona speranza

Una sperimentazione che ha coinvolto diversi studiosi, medici, virologi ed esperti e che pare dare risultati buoni. Due pazienti ricoverati al Cotugno di Napoli per una polmonite da coronavirus sono migliorati in 24 ore grazie a un farmaco somministrato. Da quanto si apprende, la cura a base con Tocilizumab, avrebbe dato speranza alle persone. Solitamente questo tipo di farmaco viene utilizzato per curare l’artrite reumatoide.

La sperimentazione è stata avviata grazie ala collaborazione tra il direttore della Uoc di Oncologia dell’Azienda Ospedaliera dei Colli, Vincenzo Montesarchio, il direttore dell’Unità di Oncologia Melanoma, Immunoterapia Oncologica e Terapie Innovative dell’Istituto Pascale di Napoli, Paolo Ascierto, dal virologo Franco Buonaguro e alcuni medici cinesi.

Tra gli altri, Wei Haiming Ming del First Affiliated Hospital of University of Science and Technology of China.





Un team specializzato dell’ospedale Cotugno di Napoli ha somministrato il farmaco ai due pazienti e ha descritto un miglioramento in 24 ore. “Già a distanza di 24 ore dall’infusione – hanno chiarito gli esperti -, sono stati evidenziati incoraggianti miglioramenti soprattutto in uno dei due pazienti, che presentava un quadro clinico più severo”. “Nell’esperienza cinese – aggiungono – sono stati 21 i pazienti trattati che hanno mostrato un miglioramento importante già nelle prime 24-48 ore dal trattamento”. Questo tipo di cura, chiariscono ancora, “si effettua con un’unica somministrazione e che agisce senza interferire con il protocollo terapeutico a base di farmaci antivirali utilizzati”.