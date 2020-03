Sarebbe imminente in queste ore la possibilità che il governo vari un nuovo decreto sul coronavirus, invitando la popolazione a rimanere in casa.

Come riportato da Enrico Mentana nell’edizione serale del suo Tg La7, sarebbe imminente l’eventualità che il governo Conte vari un nuovo decreto per fronteggiare l’emergenza coronavirus che ha investito il Paese, invitando tutti gli italiani a lavorare da casa per evitare il diffondersi dell’epidemia. In queste ultime ore sono stati molti gli esponenti politici che hanno esortato il presidente del Consiglio a estendere la zona rossa a tutto il territorio nazionale.

Coronavirus, nuovo decreto del governo

Dopo essersi consultato con i leader dei partiti di maggioranza e di opposizione, il premier Giuseppe Conte interverrà in serata in una conferenza stampa per divulgare le nuove direttive governative in merito all’emergenza coronavirus.