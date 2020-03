Salgono a 12 le vittime per coronavirus registrate in Piemonte: si tratta di pazienti che avevano già un quadro clinico compromesso.

Sono salite a 12 le vittime per coronavirus registrate in Piemonte: la regione rientra, in parte, nelle zone i cui spostamenti risultano limitati. Il decreto del governo, infatti, ha inserito la Lombardia e altre 14 province italiane nelle zone a rischio: gli spostamenti da e per queste zone devono quindi essere motivati da emergenze o comprovati motivi. Nella notte tra l’8 e il 9 marzo, inoltre, in Piemonte sono deceduti due pazienti ricoverati presso l’ospedale di Vercelli. Fonti delle Regione riferiscono che si tratta di un uomo di 81 anni di Cavallirio e di un paziente di 50 anni di Vercelli. Entrambi erano pluripatologici.

Coronavirus, 12 vittime in Piemonte

Si aggrava il bilancio delle vittime per coronavirus in Piemonte: sono 12 attualmente i decessi (dato aggiornato al 9 marzo).

Fonti nella Regione hanno confermato che gli ultimi due morti sarebbero pazienti pluripatologici. Si tratta, in particolare, di un uomo di 81 anni di Cavallirio e di un paziente di 50 anni di Vercelli.

Nella giornata di domenica 8 marzo, inoltre, il governatore del Piemonte, Alberto Cirio è risultato positivo al Covid-19 e lo ha annunciato in un video su Facebook. Poche ore prima, inoltre, anche il segretario del Pd Nicola Zingaretti aveva annunciato la positività al coronavirus.





Il numero dei contagi in tutta la Regione sfiora i 300: da quanto si apprende, inoltre, anche un bambino di 9 anni è risultato positivo ai test. Al momento, però, si trova in isolamento domiciliare. Da quanto si apprende, aveva avuto contatti con il nonno, già infetto da Covid-19.