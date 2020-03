Tragedia a Mulazzano: un'auto con a bordo tre giovani ha subito un brutto incidente. Il mezzo è sbandato e l'auto è precipitata in un fosso.

Bruttissimo incidente a Quartiano, una frazione di Mulazzano, vicino a Lodi: un’auto è sbandata ed è precipitata in un fosso. A bordo, da quanto si apprende, si trovavano tre giovani: una ragazzina di 15 anni è morta, mentre due 21enni sono rimasti feriti. Secondo le prime ricostruzioni, il conducente avrebbe perso il controllo del mezzo (per motivi in fase di accertamento) e sarebbe uscito di strada. La ragazzina è morta all’arrivo in ospedale.





Incidente a Mulazzano

Tragedia all’alba di domenica 8 marzo sulla strada provinciale 158. Tre giovani a bordo di un’utilitaria hanno fatto un incidente all’altezza di Quartiano, una frazione di Mulazzano, nel lodigiano. La loro auto, secondo le ricostruzioni, sarebbe finita in un fosso. A bordo si trovavano due 21 enne che sono rimasti feriti nell’impatto e una ragazzina di 15 anni che è morta dopo il trasferimento in ospedale.

Erano le 4 del mattino quando è arrivata la chiamata di soccorso all’Azienda sanitaria emergenza urgenza. Sul posto sono giunte tre ambulanze e un’automedica in codice rosso. Dopo i primi soccorsi prestati sul posto, è scattato il ricovero in ospedale. I due ragazzi di 21 anni, però, sono usciti da soli dall’auto e sono stati affidati alle cure degli ospedali di Lodi e Rozzano in codice giallo. Avrebbero riportato dei traumi facciali.

La ragazzina di 15 anni, invece, ha presentato una situazione critica fin da subito: aveva un trauma cranico. Nonostante il veloce trasporto in codice rosso all’ospedale di Orzinuovi, la giovanissima è morta all’arrivo nella struttura.