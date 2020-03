A Monza un'anziana di 78 anni con sospetti sintomi da coronavirus è stata sottoposta a Tso dopo che aveva rifiutato di farsi ricoverare in ospedale.

Attimi di tensione a Monza, dove un’anziana di 78 anni con sintomi di un probabile contagio da coronavirus è stata sottoposta a un Tso dopo che questa aveva più volte rifiutato di farsi ricoverare in ospedale. La donna, recatasi al policlinico del capoluogo brianzolo, presentava infatti febbre alta, tosse e insufficienza polmonare bilaterale, ma nonostante ciò ha insistito nel voler tornare a casa ignorando le raccomandazioni dei medici presenti. A quel punto è dovuta intervenire la Polizia Locale, che ha provveduto ad effettuare il Tso in attesa dei risultati del tampone faringeo.



Coronavirus, anziana sottoposta a Tso

Stando a quanto riportato dagli organi di stampa locali, la donna si era recata presso il Policlinico di Monza con evidenti sintomi influenzali che lasciavano presupporre un probabile contagio da coronavirus.

Tuttavia, alle richieste dei medici di venire ricoverata nel nosocomio, in quanto soggetto debole e fortemente a rischio di complicazioni, l’anziana ha ribadito di voler tornare a casa propria assieme al marito, minacciando di denunciare gli operatori sanitari li presenti per sequestro di persona se non l’avessero lasciata andare.

Sul posto sono dovuti quindi intervenitre gli agenti della Polizia Locale di Monza, che dietro richiesta dei medici hanno effettuato un Trattamento sanitario obbligatorio alla 78enne con annesso ricovero coatto nella struttura ospedaliera. Attualmente la donna si trova nell’ospedale in attesa che giungano i risultati del tampone faringeo, dal quale si potrà capire se risulta positiva o meno al coronavirus.