Cosa posso o non posso fare sulla base delle nuove misure introdotte dal Dpcm per l'emergenza coronavirus?

Il premier Conte ha annunciato nella serata di lunedì 9 marzo nuove stringenti misure per tutta l’Italia. In particolare, l’intero territorio nazionale è stato sottoposto alle medesime regole, abolendo le cosiddette “zone rosse”. I comportamenti da seguire a partire da martedì 10 marzo, però, non sono del tutto chiari. Infatti, molte persone si pongono la stessa domanda: “Cosa posso o non posso fare?”. Facciamo chiarezza.

Coronavirus cosa posso fare?

Il testo del decreto firmato dal premier Giuseppe Conte è entrato in vigore all’alba di martedì 10 marzo e resterà valido fino al 3 aprile. Comprende soltanto due articoli ed estende le misure precedentemente adottate solo per le zone rosse anche al resto dell’Italia. I ristoranti, bar e locali tengono aperto dalle ore 6 alle ore 18, garantendo la distanza minima di 1 metro tra i clienti; i centri commerciali tengono aperto dal lunedì al venerdì; gli spostamenti devono essere limitati al minimo. Su quest’ultimo punto, in particolare, vige un po’ di confusione: cosa posso o non posso fare?

Gli spostamenti consentiti riguardano soltanto il lavoro o ragioni di salute o altre necessità come, ad esempio, l’acquisto di beni di prima necessità.

Occorre comunque effettuare un’autocertificazione veritiera in grado di attestare le valide motivazioni dello spostamento. Rimane comunque la possibilità di passeggiare o svolgere attività all’aperto, ma con la dovuta distanza dalle altre persone ed evitando assembramenti. È previsto, invece, il “divieto assoluto” di uscire da casa per coloro che sono risultati positivi al coronavirus. Nel caso non ci si trovi nella propria residenza, è possibile tornare a casa o spostarsi da un comune a un altro, ma solo per ragioni di lavoro, di salute e per situazioni di necessità. Non esistono invece limitazioni rispetto al trasporto pubblico.





Uno dei due articoli presenti nel decreto recita: “Sull’intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico”.

Inoltre, “sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati”. Sospese anche le attività scolastiche negli istituti di ogni ordine e grado fino al 3 aprile 2020. Infine, anche le cerimonie religiose rimangono momentaneamente sospese ma è possibile recarsi nei luoghi di culto qualora sia possibile mantenere una distanza minima di sicurezza.