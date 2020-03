"Ti amo così tanto che sto lontana": Katya dalla Calabria decide di evitare la fuga da Milano per tutelare dal coronavirus suo padre anziano.

“Ti amo così tanto che sto lontana”. Si chiama Katya è della Calabria e, in piena emergenza Coronavirus, ha deciso di non tornare nella sua terra d’origine (a differenza di tante persone in fuga da Milano e dal resto del Nord Italia). Perché? Per salvaguardare dal contagio le persone che ama, una su tutte suo padre.

Coronavirus, niente fuga da Milano

Katya sabato notte non era sul treno che da Milano portava verso il Sud. La fuga disperata verso le terre d’origine non l’ha vista coinvolta perché ha ritenuto necessario salvaguardare la salute dei suoi cari. La maestra di matematica delle scuole elementari, per tutelare la salute della sua famiglia, in particolare di suo padre anziano, ha scelto di non partire e rimanere a Milano. In un lungo post su Facebook, accompagnato da una foto che la ritrae abbracciata con il padre, ha espresso tutto l’affetto verso le sue origini, a tal punto da non rischiare il contagio e restare in Lombardia.

“Sono rimasta colpita dalle immagini dell’esodo di tante persone che, in preda alla paura, tornavano dai loro cari con il primo treno disponibile – racconta Katya -.

Subito ho pensato all’uomo che amo di più, mio papà, che è anziano e in questo momento si trova lontano da me. Certo, la tentazione è stata quella di mollare tutto e di partire, poi ci ho riflettuto e non l’ho fatto per il suo bene. Ecco perché ho scritto quella lettera”. Katya tramite il suo gesto vuole trasmettere un messaggio importante: “Impariamo ad amarci a distanza, in questo momento ne abbiamo bisogno. Poi tutto passerà e torneremo agli abbracci, quelli veri”.





La lettera di Katya diventa virale

Sui social il post ha suscitato l’emozione di molte persone. Sono arrivati centinaia di messaggi di solidarietà e complimenti per Katya. C’è chi scrive “Complimenti” e “Tanta stima per te”.